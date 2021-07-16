Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 16 Temmuz bugün ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 16 Temmuz bugun ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve koronavirüs yasakları da kalktığı için sevinçle mask eve mesafeye dikkat ederek gezecek olan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. İşte cevabı…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
16 TEMMUZ BUGÜN VE BAYRAMD ATOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.