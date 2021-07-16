Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2021 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 10:27
    ABONE OL

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 16 Temmuz bugün ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldı ve 9 günlük tatilden dolayı herkes tatil hazırlıklarına başladı, yolculuğa çıkacak kimisi ise şehir içinde ziyaretler yapacak. Peki toplu taşımalara ücretsiz binilebilecek mi? 16 Temmuz bugun ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021?

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 16 Temmuz bugun ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve koronavirüs yasakları da kalktığı için sevinçle mask eve mesafeye dikkat ederek gezecek olan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. İşte cevabı…

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

    16 TEMMUZ BUGÜN VE BAYRAMD ATOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

        Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan millete seslendi
        Haberler Güncel Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 16 Temmuz bugün ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi?