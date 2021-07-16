Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıldönümünde millete seslendi

Darbeci hainler, 15 Temmuz'da demokrasimizi hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar yağdırdı. Hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde en anlamlı törenlerden biri de TBMM'de yapıldı.

FETÖ'cü hain pilotlar tarafından ilk bombanın atıldığı yere yapılan 15 Temmuz Anıtı'nın önünde düzenlenen törene Başkan Erdoğan da katıldı. Anıta karanfil bırakan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları paylaştı:

HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ: Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi milletimiz ve demokrasimiz için aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını ödemeyiz. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır.

Bu ülkenin sahibi, ömrünün baharından gök ekin gibi toprağa düşen Abdullah Tayyip'tir. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır.

KİMSENİN HAKKI YOK: Hiç kimsenin, 15 Temmuz gecesi milletin verdiği mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz milletin, milli iradenin zaferidir.

BOMBALAR ATILIRKEN: Türk milleti, sokakta istiklâlini korurken; milletin vekilleri de Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir.

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ: Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor.

BU MİLLETLE DÜNYAYI YERİNDEN OYNATIRIZ

Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında çarpıcı mesajlar verdi: Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. O gece yaşananlar, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir.

Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. İşte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz.

İSTİKLAL MÜCADELESİ GİBİ...

Başkan Erdoğan 15 Temmuz gecesi TBMM'de sergilenen dayanışmanın altın harflerle yazılacağını söyledi. "Nasıl İstiklâl Harbi'mizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri hâlâ hayırla yâd ediliyorsa, Türkiye'nin istikbal mücadelesinin önderleri de minnetle anılacak" dedi.

TÜRKİYE TEK YÜREK

Türk halkı, hain darbe girişimine geçit vermedi. Kahraman direnişin üzerinden tam 5 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere ve bakanlar şanlı destan için şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Türkiye, bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize, şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bu hain saldırıya karşı canlarını siper etmiş 251 şehidimiz, gazilerimiz var. Hem şehitlerimiz hem de gazilerimizin hüznü kalbimizde yerini tutuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla...

TERÖRE GEÇİT YOK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törendeki konuşmasında terör örgütlerine karşı mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

"15 Temmuz siyasi tartışma başlığı değil. Milletimizin varlık, yokluk mücadelesidir. Darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli işgal hareketidir" dedi.

AYNI RUHLA AYNI YERDE

Türk halkı 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattı. 5 yıl sonra kahraman şehit ve gazileri anmak isteyenler yine aynı ruhla soluğu İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün önünde aldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı.

İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz zaferini anlatan mapping gösterisi, Ayasofya Meydanı ve Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi.

EMANETİN EMANETİMİZDİR

Tarihler, 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye ihanetin en büyüğüne tanıklık etti. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainler, darbe yapmak istedi. 251 kahraman, hainlerin kurşunuyla şehadete erdi. Astsubay Ömer Halisdemir de onlardan biriydi. Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale giden darbeci Semih Terzi'yi alnından vurarak etkisiz hale getirdi.

Memleketi Niğde'de toprağa verilse de asıl yeri Türk halkının kalbiydi. 15 Temmuz sonrası doğan binlerce çocuğa onun adı verildi. Direnişin 5. senesinde vatan sevdasıyla yetişen adaşları, kabrini ziyaret etti. O anlar, "Bu çocuklar varken hainler amacına ulaşamaz" dedirtti.

251 ŞEHİT MİLYONLARCA ŞAHİT

Türkiye, hainlere yurdunu teslim etmedi. Tarihe geçen direnişte, 251 vatandaşımız şehadete erdi. Aradan geçen 5 yılda, acıları bir an olsun dinmedi. Hainler, o kanlı gecede Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalayıp 44 polisi şehit etti.

Onlardan birisi de polis memuru Demet Sezen'di. Anne Zeynep Köşker, torunu Hüseyin Alp'in kızından emanet kaldığını söyledi. "Acısı asla dinmedi. Oğlu Hüseyin Alp 7 yaşında. 'Annemin mesleğini yapacağım polis olacağım' diyor. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın" dedi.

CİĞERİMİZİ YAKTILAR

Demet Sezen, oğlu Hüseyin Alp'e doyamadı...

2.5 SAAT DİRENDİ

Ankara'da polis memuru Fırat Bulut, 15 Temmuz gecesi hainlere 2.5 saat direndi. Göğsünden vurularak şehadete erdi. Annesi Rahime Bulut acısını şu sözlerle özetledi: Oğlum bir kahraman. Gururu olmasa bu acıya yürek dayanmaz...

TARİHE GEÇEN DESTAN

15 Temmuz'da Türkiye, şehitlerini unutmadı. Ünlü isimler, kahramanları sosyal medyadan andı.

AJDA PEKKAN: 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerimize selam ve saygıyla.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Canları pahasına vatanımızı koruyan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla...

BENGÜ: 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

MUSTAFA CECELİ: Vatan size minnettar...

METİN ŞENTÜRK: 15 Temmuz Türk halkının demokrasiye olan bağlılığının sonsuza kadar hatırlatıcısı olacak

POLAT YAĞCI: 15 Temmuz'da bu ülke için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun!

ADI GİBİ YİĞİT!

Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, soyadı gibi yiğitti. FETÖ'nün hain kalkışmasında şehadete erdi. Dün, binlerce insan kahraman polisin mezarını ve anı evini ziyaret etti. Babası Yahya Kemal Yiğit, hüznü ve gururu bir arada yaşadığını söyledi.

AKINCI'DAN 15 VE HİLAL UÇUŞU

Bayraktar Akıncı TİHA, Çanakkale Saros körfezinde "15" ve "Hilal" çizdiği uçuş rotasıyla 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı.

90 BİN CAMİDE SELA

2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide dün gece tekrar okundu.