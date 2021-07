FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit! 15 Temmuz direnişi dünyaya örnek oldu

Her ne kadar yabancı devletlerin koruması altına sığınsalar da Türk halkı, hainlere dünyanın dört bir yanında göz açtırmamaya devam ediyor. Devlet kurumları da yabancı muhataplarla gerçekleştirilen her düzeydeki görüşmede FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için ciddi tehdit teşkil ettiğini vurguluyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla da anma etkinlikleri düzenlendi.