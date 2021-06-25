Boğaziçi hocaları dikilip dururken Erzincan'da 4 mühendislik öğrencisi koronavirüs hastaları için bileklik üretti

SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ YAPIYOR

Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı: