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    • 25.06.2021 13:57
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    Boğaziçi hocaları dikilip dururken Erzincan'da 4 mühendislik öğrencisi koronavirüs hastaları için bileklik üretti

    Erzincan'da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan 4 öğrenci koronavirüs hastalarının takibi ve karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmeleri için hasta takip bilekliği ürettiler. Boğaziçi Üniversitesi'nde ise hocalık vazifelerini öğreten öğretim üyeleri dün 117. kez yine bahçede dikilip durdular.

    İHA
    takvim.com.tr
    Boğaziçililer bakın Erzincan'daki öğrenciler ne yaptı

    Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker karantina sürecindeki Covid-19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hasta takip bilekliği ürettiler.

    SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ YAPIYOR
    Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.
    Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:

    "Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir.

        Ayrıca bilekliği takılı olan iki kişinin sosyal mesafe sınırını korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafeyi GPS kullanarak ölçüp sosyal mesafe sınırı aşıldığında bilekliklere ve ilgili sağlık kuruluşlarına uyarı gönderilmektedir.

        Son olarak üretilen bileklik vücut ısısını kontrol ederek hastanın sağlık durumunu ilgili sağlık kuruluşlarına raporlamaktadır."

        BOĞAZİÇİ BAHÇESİNDE DİKİLMEYE DEVAM EDİYORLAR
        Boğaziçi Üniversitesi'nde ise Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden akademisyenler ise eylemlerine devam ediyor.
            Boğaziçililer bakın Erzincan'daki öğrenciler ne yaptı
            Haberler Güncel Boğaziçi hocaları dikilip dururken Erzincan'da 4 mühendislik öğrencisi koronavirüs hastaları için bileklik üretti