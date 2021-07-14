Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır."

Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.