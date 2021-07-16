CHP'li Marmaris Belediyesi tatilcilerin konforu için işçilerin tüm izinlerini kaldırdı

Kendisi ve tüm başkan yardımcılarının da Marmaris'te olacağını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm hazırlığımızı yaptık. 9 günü sorunsuz atlatmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Yerlere çöp atmayarak, sahillerimizi, seyir tepelerimizi temiz tutarak bayramın çevre için de bayram gibi geçmesini sağlayabilirler. Ayrıca araçlarını çöp araçlarının geçmesini veya konteynere ulaşmasını engelleyecek şekilde park etmemelerini; araçlarının çekilmemesi ve cezai işleme maruz kalmamaları için tedbir almalarını rica ediyoruz" dedi.

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