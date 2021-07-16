CHP'li Marmaris Belediyesi tatilcilerin konforu için işçilerin tüm izinlerini kaldırdı

Marmaris Belediyesi'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle temizlik, fen işleri, zabıta destek, park bahçeler gibi icraatçı birimlerdeki izinler kaldırıldı. Bayram tatili nedeniyle nüfusu 5 katına çıkan ilçede belediye özellikle temizlik konusunda özel önlemler aldı.
44 aracı bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlüklerinden 4 kamyon daha tahsis edildi.
Ayrıca 16 personel takviyesi yapıldı. Buna göre temizlik birimi 240 personel ile bayram tatili boyunca ilçenin temizliği için çaba gösterecek.