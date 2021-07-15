15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Başkan Erdoğan ile birlikte meydanlarda nöbet vakti

15 Temmuz Destanı'nın beşinci yılında milletin zaferini unutturmamak adına Başkan Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak.
Başkan Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ MÜZESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen Şehitler Abidesi'ne bağlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'ndeki animasyon havuzunda darbe girişimi gecesindeki olaylar özel tekniklerle canlandırılacak.