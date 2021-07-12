Gazi basın mensubu Enes Babacan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: Vatanınız yoksa bir hiçsiniz

15 Temmuz 2016'da canını darbecilere karşı siper eden sayısız vatandaşlardan birisi olan TRT muhabiri Enes Babacan, darbecilerin kurşununun hedefi olarak göğsünden vuruldu. Kalbinin 1,5 buçuk santim yukarısına isabet eden mermi, sol kolunun kaslarını parçalayarak çıktı. Babacan, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını, vurulduğu yerde anlattı.
15 Temmuz günü, daha önce yayımladığı FETÖ ile ilgili bir haberinden dolayı bir davası olduğunu, o sebeple saat 17.00'de duruşmaya gittiğini söyleyen Babacan, adliyede kimsenin olmadığını, duruşmanın o gün yapılmayacağını öğrenmesi üzerine eve döndüğünü kaydetti.
Akşam saatlerinde askerlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmalarıyla ilgili haberi duyduğunu belirten Babacan, o anları şöyle anlattı:
"Ben bu olayın farklı bir yere gideceğini düşündüm. Çünkü darbeden birkaç ay önce konuştuğum bir uzman FETÖ'cülerin Türkiye'de son umudu olarak askeri darbeye kalkışacağını söylemişti. Ben de bu konuyu haberleştirmiştim. İlerleyen saatlerde darbe girişimi netleştikten sonra ne yapabileceğimi düşündüm. Evim Atatürk Havalimanı'nın yakınındaydı. Önce Sefaköy meydanına çıktım. Her şey normal gözüküyordu. Eve geldim, abdest alıp 2 rekat namaz kıldım. Kız kardeşim evdeydi o da Kur'an okumaya başladı. Kardeşime, 'Ben havalimanına gideceğim, sen de dua et' dedim ve evden çıktım."