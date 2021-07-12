Gazi basın mensubu Enes Babacan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: Vatanınız yoksa bir hiçsiniz

Bunun üzerine hızlı bir şekilde havalimanını darbecilerden temizlemek istediklerini ifade eden Babacan, "Biz FETÖ'cüleri kovalarken karanlık bir yerden bir silah sesi duyduk. Herkes yere yattı. Özel harekatçı polisler de kuleye operasyon yapacaklarmış, 'Halk da bize yardımcı olsun' demişler. Kuleye doğru yürümeye başladık, ateş sesleri yoğunlaşmaya başladı. Ben üçüncü ateşten sonra vurulduğumu hatırlıyorum. Vurulunca kolum geriye gitti, yere düştüm. Kolumun koptuğunu düşündüm. Yanımda biri yatıyordu, 'Kolum koptu mu?' diye sordum. Göremediğini söyledi. Silah sesleri devam ediyordu, o sırada Mahir Ayabak da şehit olmuş." dedi.

"ÖZEL HAREKATÇI GÖĞSÜMDEN AKAN KANI DURDURDU"

Vurulduktan sonra kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını anlatan Babacan, sadece havalimanının içindeki sağlık odasına götürüldüğünü hatırladığını söyledi.

Babacan, şöyle devam etti:

"Ben artık öleceğimi düşündüm, kelimeişehadet getirdim sürekli. Koluma serum bağladıklarını gördüm. İlk bindiğimiz ambulanstan indirildiğimizi hatırlıyorum. Ambulansta kolumu bir özel harekatçı tutuyordu. Özel harekatçı kolumu kendi kemeriyle omzuma bağlamıştı, kendi kemerimle de göğsümden vurulduğum kısmı bağlamış. Bu sayede benim hem kolum kopmamış oldu hem de kemeri doğru bağladığı için kanamayı durdurmuş."

"DOKTORA 'KOLUM KOPTU MU?' DİYE SORDUM"

Babacan, hastane odasında doktorla yaşadığı diyaloğu da şöyle aktardı:

"Hastanede gözümü ilk açtığımda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatta mı?' diye sordum. Doktor da şaşırdı, 'Oğlum kendi halini bir sor' dedi. Ben öleceğimi düşünmüştüm. Kolumu hala göremiyordum, doktora, 'Kolum koptu mu?' diye sordum. Kopmadığını, ameliyata gireceğimi söyledi."

Daha sonra kolundan ameliyat olduğunu belirten Babacan, önce kalp ve kol için tedaviler gördüğünü, daha sonra fizik tedaviye başladığını anlattı.

Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"2016'da 7 yıllık gazeteciydim. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordum. Ancak o anki ruh halimde hiçbir korku hissetmedim. Ben kendimi şu konuda şanslı hissediyorum. Benim vurulduğum yer Atatürk Havalimanı, bu ülkenin kurucu liderinin adını taşıyor. Buraya inmesi için mücadele ettiğimiz kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İnsan hayatta birçok şeyini kaybedebilir, ekmeğini kaybedebilir, işini kaybedebilir ama vatanını kaybederse her şeyini kaybeder ya da her şeyiniz var ama vatanınız yoksa bir hiçsiniz."