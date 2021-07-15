"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gaziler karanlık geceyi anlattı

Ne pahasına olursa olsun inandıkları yoldan dönmediklerini belirten Bayat, "Bu bir katliamdı. Ellerindeki kurşunları bitene kadar sıktılar. Çok acı ama kurşunlar bitene kadar milletimiz bitti mi, bitmedi, bitmeyecek. O gün birdik. Biz iyiliği yayacağız, değerlerimize, vatanımıza sahip çıkacağız, milletimizi çok seveceğiz." diye konuştu.