"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gaziler karanlık geceyi anlattı

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı durmak için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu gazi olan Safiye Bayat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen anma törenlerine katıldı.
Bayat yaptığı açıklamada, vatan müdafaasında sergiledikleri duruşun Türkiye'yi sardığını ifade etti.
"ELLERİNDEKİ KURŞUNLARI BİTENE KADAR SIKTILAR AMA..."
Ne pahasına olursa olsun inandıkları yoldan dönmediklerini belirten Bayat, "Bu bir katliamdı. Ellerindeki kurşunları bitene kadar sıktılar. Çok acı ama kurşunlar bitene kadar milletimiz bitti mi, bitmedi, bitmeyecek. O gün birdik. Biz iyiliği yayacağız, değerlerimize, vatanımıza sahip çıkacağız, milletimizi çok seveceğiz." diye konuştu.