Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! "Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti"
Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde, ülkesini korumak için hayatını ortaya koyan şehit ve gaziler anıldı. "Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize en büyük emaneti" diyen ünlüler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hain saldırıyı bir kez daha lanetledi.
15.07.2021 12:10
- Son Güncelleme: 15.07.2021 12:24
DENİZ SEKİ
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."