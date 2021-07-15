Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! "Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti"

MUSTAFA CECELİ

"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz. Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler. Vatan size minnettar…"