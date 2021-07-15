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Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! "Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti"

Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde, ülkesini korumak için hayatını ortaya koyan şehit ve gaziler anıldı. "Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize en büyük emaneti" diyen ünlüler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hain saldırıyı bir kez daha lanetledi.

15.07.2021 12:10 - Son Güncelleme: 15.07.2021 12:24
Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti

ÜNLÜ İSİMLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Ünlü isimler, 15 Temmuz 2016 gecesinin yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti

MUSTAFA CECELİ

"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz. Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler. Vatan size minnettar…"

Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti

HAKAN URAL

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti

DENİZ SEKİ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."

Ünlü isimler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı! Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin en büyük emaneti

BÜLENT SERTTAŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."