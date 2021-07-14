Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar FETÖ'nün sivil alanlara sızdığını vurguladı: Fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının semaların korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısını büyük oranda artırdığını vurgulayarak, "Tüm bunların yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz daha birçok faaliyeti de başarıyla icra ederek her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Bazı savunma ve güvenlik konularına da değinen Akar, sözlerini şöyle tamamladı: