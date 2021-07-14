Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar FETÖ'nün sivil alanlara sızdığını vurguladı: Fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var

Milli Savunma Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları, şehit yakınları ve gaziler ile askeri personel katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasının, hatırlanmasının önemine değindi.
15 Temmuz'da eşine az rastlanan bir hainlikle karşı karşıya kalındığını belirten Akar, şöyle konuştu:
"Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş, demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte tek yumruk, tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hak ve hukukuna, devletine ve de ordusuna sahip çıkmıştır."