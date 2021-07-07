Firari FETÖ'cüler dünyanın dört bir yanından tek tek paketleniyor!

PKK İLE İRTİBATLI FETÖ'CÜ DE GETİRİLDİ

Haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı da MİT'in operasyonuyla aynı gün Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen firariler oldu.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Görüşmelerde PKK/KCK'dan kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay, yabancı menşeli firma sorumlularıyla PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de dosyasında yer aldı.

Diğer firari Tamer Avcı'nın ise örgüt şirketlerinde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar kaleme aldığı belirlendi.