15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında flaş detaylar! İhanete böyle hazırlanmışlar! Şifre: Kapadokya

Düzenli ve Aydoğdu, İstanbul haritası üzerinde 15 Temmuz akşamı kritik kurum ve ulaşım yollarının nasıl işgal edileceğini birlik komutanlarına anlattıktan sonra görev dağılımı yaptı.

Buna göre Kuleli Askeri Lisesi köprü ayaklarını 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Üsküdar Çevik Kuvvet, Türk Telekom Genel Merkezi'ni, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birini Samandıra'daki Motorlu Alay Komutanlığı diğerini ise Piyade Okul Komutanlığı kontrol edecekti.

Düzenli, Murat Yanık, Onur Özden, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Uzay Şahin ise irtibat ve koordinasyon timi görevini üstlenecekti.

Mehmet Nail Yiğit, siyasi ve bürokratların gözaltına alınması, Fethi Alpay da Hava Harp Okulu'nun faaliyetleri ve İstanbul'da gerçekleşen uçuşların sorumluluğunu aldı.

Özkan Aydoğdu, 1. Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı, 2. Tank Tabur Komutanı İrfan Arat'ı her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini kontrol altına alma ve Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeleri için görevlendirdi.

Toplantılarda AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, TRT Harbiye Radyo binası ve TRT Ulus binası ile Taksim Meydanı işgali için Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı askerlerinin kullanılması kararlaştırıldı.