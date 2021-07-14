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    • 15.07.2021 08:49
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    Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi! 15 Temmuz eczaneler açık mı?

    15 Temmuz 2021 eczaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hain FETÖ'nün sözde darbe girişiminin 5. yılı olan 15 Temmuz 2021 resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar ise '15 Temmuz 2021 hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı?' Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 Resmi tatiller takvimine göre 15 Temmuz resmi tatil ve bazı işletmeler, kurumlar kapalı olacak. İşte merak edilen tüm soruların cevapları! Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz eczaneler açık mı? Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi!

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Perşembe günü eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Her sene 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Ayrıca bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü hastaneye gidecek olanlar ve eczanede işleri olan kişiler '15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı?' Sorusunun cevabını arama motorlarında aratıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!



    15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

    15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?

    Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;



        Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.

        HASTANELER AÇIK MI?

        Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. Sadece acil servisler 15 Temmuz 'da hizmet verecek.
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        15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
        Haberler Güncel Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi! 15 Temmuz eczaneler açık mı?