Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi! 15 Temmuz eczaneler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Perşembe günü eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Her sene 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Ayrıca bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü hastaneye gidecek olanlar ve eczanede işleri olan kişiler '15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı?' Sorusunun cevabını arama motorlarında aratıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!
15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?
Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;