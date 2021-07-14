Bugün sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi! 15 Temmuz eczaneler açık mı?





Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.