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    • 15.07.2021 08:47
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    15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

    15 Temmuz 2021 kargolar açık mı? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri hakkında araştırmalara başlandı. Vatandaşlar 'Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu?' Sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani bugün kapalı olacak.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz 2021 kargolar çalışıyor mu?

    15 Temmuz 2021 kargolar açık mı? 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri gündemde merak edilen konular arasındna yer aldı. 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü kargo siparişi veren ya da sipariş verecek olanlar '15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı 2021?' Sorusunun yanıtını arama motorlarında aratıyor. İşte detaylar!

    15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani yarın kapalı olacak.

    15 TEMMUZ 2021 YURTİÇİ, ARAS, MNG,UPS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

    Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''

    MNG Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.''

        Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.''

        Sürat Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2021 Perşembe) şubelerimiz hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.''

        PTT Kargo da kapalı olan kurumlar arasında yerini alıyor.
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        15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
        Haberler Güncel 15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?