15 Temmuz 2021 Yurtiçi, Aras, MNG,UPS kargo çalışıyor mu? Kargolar dağıtım yapıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

15 Temmuz 2021 kargolar açık mı? 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri gündemde merak edilen konular arasındna yer aldı. 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü kargo siparişi veren ya da sipariş verecek olanlar '15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı 2021?' Sorusunun yanıtını arama motorlarında aratıyor. İşte detaylar!