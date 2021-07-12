İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Tunceli'de CHP liderinin adaylığına destek: Kılıçdaroğlu'nun elbette hakkıdır

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolunun cumhurbaşkanlığını kazanmaktan geçtiğine işaret eden Akşener, "O nedenle tekrar söylüyorum iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim. Kendi adıma konuştum hala ordayım. Ama biz 24 Haziran'a CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart'a sadece CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet İttifakı nasıl olacak, biliyor muyuz, hayır. Kimler dahil olacak, partiler anlamında soruyorum. Biliyor muyuz, hayır. Sadece bilinen iki parti var, 31 Mart'ta başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var, Millet İttifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz, hayır. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Siz CHP milletvekilleri olarak biliyor musunuz, bilmiyorlar. Bu telaşı anlayabilmiş değilim." diye konuştu.

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığına Gelecek Partisi ve Deva Partisinin genel başkanlarının da aday olup olmadığını bilmediğini sözlerine ekledi.