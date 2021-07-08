Adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen sürpriz: İmamoğlu HDP'nin de desteğiyle kozlarını oynayacak

AKŞENER NE YAPAR?

Meral Akşener'in ise tek başına cumhurbaşkanı adayı olmayacağı netleşti.

1- Akşener, millet ittifakının ortak adayı imkânı doğduğu takdirde bir an bile tereddüt etmez.

2- Akşener aday olamadığı takdirde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleyen lider olmak istiyor.

3- Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından ziyade kazanacak bir isimle seçime gidilmesi eğiliminde. Akşener, kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyebilir.

Altın hisse Akşener'in elinde.

CHP'DE KİMLER İSTİYOR

CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP'nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı'nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar...

Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse, belediye başkanlıkları da AK Parti'nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olsun. Kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var.

ERDOĞAN İSTER Mİ

CHP dışından bir faktör ama bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ister.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARIR

Çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, millet ittifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa, geriye tek seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ GERİLİM

CHP Genel Merkezi'nin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var.