Adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen sürpriz: İmamoğlu HDP'nin de desteğiyle kozlarını oynayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.
"HER CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTER"
Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri sorulmuş, her CHP'lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, "Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır." cevabını vermişti.
CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kızıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de birbiri ardına adaylık hamleleri yapıyor. İttifakta aday adayı çokken, net bir aday yok!
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA GERİLİM TIRMANACAK!
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanması beklenen krize değinerek "CHP Genel Merkezi'nin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Abdülkadir Selvi, son günlerde Baykal üzerinden yaptığı çıkışla gündeme gelen Zülfü Livaneli'nin asıl hedefinde cumhurbaşkanlığının olup olmadığı sorusunu inceleyip İmamoğlu iddiasını ortaya attı.
Selvi'nin yazısından dikkat çeken detaylar şu şekilde:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
Kuşoğlu, CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, "Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diye seslendi.
Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" demişti.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi.