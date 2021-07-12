Denizli'de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon! 7 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

FETÖ VE PKK'YA OPERASYON

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve propaganda yaptıkları tespit edilen haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Operasyon sonucu FETÖ terör örgütünün üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yine FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve aranan 2 şüpheli yakalandı.





2 şüphelinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. Ayrıca PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.