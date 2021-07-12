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    • 12.07.2021 18:27
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    Denizli'de terör örgütü PKK ve FETÖ'ye operasyon! 7 gözaltı

    Son dakika haberleri... Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Denizli'de PKK ve FETÖ'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

    İHA
    PKK ve FETÖ'ye operasyon!

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

    FETÖ VE PKK'YA OPERASYON
    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve propaganda yaptıkları tespit edilen haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    7 GÖZALTI
    Operasyon sonucu FETÖ terör örgütünün üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yine FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve aranan 2 şüpheli yakalandı.


    2 şüphelinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. Ayrıca PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

    3 TUTUKLAMA
    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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