SON DAKİKA: CHP yönetimindeki ilçelerde çöp tepeleri varken Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yıldız yapma vaadinde bulundu

CHP'nin yönetimindeki belediyeler için artık bir klasik olan manzara için AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'de siyasetin popüler nesli Z kuşağına atıf yaparak "Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti." ifadelerini kullandı.