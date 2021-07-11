SON DAKİKA: CHP yönetimindeki ilçelerde çöp tepeleri varken Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yıldız yapma vaadinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada muhtarlara iktidara gelmeleri halinde yapacaklarından bahsetti. CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde durum ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri fıkra etkisi yarattı.
CHP Genel Başkanı şunları söyledi:
"5 YIL İÇİNDE TÜRKİYE BÖLGESİNİN YILDIZI OLACAK"
"Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım.
Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek."
ANKARA VE İZMİR'DE ÇÖP TEPELERİ
Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde maaşlarını yetersiz bulan işçilerin iş bırakması nedeniyle sokaklarda çöp tepeleri oluştu.