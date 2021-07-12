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    • Güncel
    • 12.07.2021 18:09
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    • 12.07.2021 18:09
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    Bayram tatili genelgesi son dakika: 12 Temmuz 2021 İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı?

    12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınladı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı için sayılı günler kala bayram tatili süreci hakkında detaylar gelmeye başladı.Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar belirleyici oluyor. Başkan Erdoğan, bayram tatili süreci hakkında son durumun ne olacağını duyurdu. Peki, 12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    12 Temmuz 2021 İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika!

    İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. 12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi araştırılıyor. Genelge ile, bayram tatili süresinin detayları belli olacak. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili hakkında önemli bilgiler verdi. Peki; İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

    12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacak.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.



        MİLLETE SESLENİŞTE HALKIMA DUYURACAĞIM

        Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
        Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.



        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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