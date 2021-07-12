Bayram tatili genelgesi son dakika: 12 Temmuz 2021 İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. 12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi araştırılıyor. Genelge ile, bayram tatili süresinin detayları belli olacak. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili hakkında önemli bilgiler verdi. Peki; İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
12 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.