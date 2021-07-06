"CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç iki kadın çalışanı taciz etti" Mide bulandıran detaylar...

Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sevinç'in, kendisi hakkında şikayetçi olan kadın çalışanlara 'şikayetlerini geri çekmeleri yönünde' baskı yaptığı da iddia edildi. Karara tepki gösteren mağdur yakınları ise sosyal medyadan haklarını aramaya çalıştı. Sevinç'in taciz ettiği iddia edilen kadınları işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne süren mağdur yakınları, "Tacizde bulunulan personeller suç duyurusunda bulunmuşlardır. Ancak belediye başkanı adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Ve taciz ettiği personellere baskı yaparak şikayetlerini geri çekmelerini ailecek söylemişlerdir. Ülkemizde zaten kadın olmanın zor olduğu bu dönemde kendi personellerine ahlaksız tekliflerde bulunan iftiralar atarak olayı normalleştirmeye çalışmakta olan Ender Sevinç, olayın kapatılması için gerek siyasi gerekse başka mercilerle görüştüğünü söylemektedir. Olayın normalleşmesi asla kabul edilemez. Kim bilir bu şahsın tacizine uğramış daha kaç kadın vardır. Susmayın! Yılmayın! Utanmayın! Utanması gereken siz değilsiniz" dedi.

KARAKOLA İMZA VERECEK