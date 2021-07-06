"CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç iki kadın çalışanı taciz etti" Mide bulandıran detaylar...

İddialara göre, 2019 yerel seçimlerinde Kıyıköy Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ender Sevinç, bir süre önce belediye çalışan 2 kadın personele taciz uyguladı. Taciz edilen kadınlar Başkan Sevinç hakkında şikayetçi oldu.
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyedeki 2 kadın çalışana sarkıntılık ettiği iddiasıyla Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İki kadın çalışanın şikayeti üzerine Nöbetçi Mahkemeye çıkan Belediye Başkanı Ender Sevinç, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan TCK'nın 102/1-2. Fıkrası gereğince' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇALIŞANLARA "ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK" BASKISINDA BULUNDU