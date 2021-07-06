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    Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya mesaj: Geçmiş olsun

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için yayınladığı mesajda, "Bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için acil şifalar dilerim." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Papa'ya mesaj

    Son dakika haberi... Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için yayınladığı mesajda, "Bir an evvet sağlığınıza kavuşmanız için acil şifalar dilerim." dedi.

    Papa Françis geçtiğimiz gün kalın bağırsağından ameliyat olmuştu.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Agostino Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat sonrası yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Papa'nın operasyona "iyi tepki verdiği" öğrenildi.

    AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

    Francis rektuma giden kalın bağırsağın alındığı sol hemikolektomi yapıldığı belirtildi. Ameliyatın ardından açıklama yapan Papa'nın Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin ruhani liderinin durumunun iyi seyrettiğini, operasyonun da 3 saate yakın sürdüğünü söyledi. Sözcü, Papa'nın bir hafta hastanede kalmasını beklendiklerini sözlerine ekledi.

    VATİKAN: DAHA ÖNCE PLANLANDI

    Vatikan, 2 gün önce Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye yattığını açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya mesaj: Geçmiş olsun