Salgının seyri değişiyor! Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Covid-19 aşı son durum

Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

"LÜTFEN ACELE EDİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin." ifadelerine yer verdi.

24 SAATTE 881 BİN 755 AŞI UYGULANDI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU