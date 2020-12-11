





;BUNLARI NEDEN TUTUYORSUN

Oysa SABAH, CHP'de tacize uğrayanların değil taciz edenlerin korunduğunu tek tek ortaya çıkarmıştı.

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla gizlenmek istendi.



Avcılar'daki kadın üyesine ahlaksız teklifte bulunan İstanbul İl Başkan Yardımcılarına hesap sorulmadı. Mağdur kadın partisinden istifa ederken, Kaftancıoğlu ise söz konusu isimler ile ilgili disiplin süreci başlatmadı.