Ana muhalefet partisi yine bir tecavüz olayıyla gündemi sarstı. Bu kez tecavüzcü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı ve CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz çıktı. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen vahim olayda, 23 yaşındaki talihsiz kadın CHP'li Karagöz'ün korkunç tecavüzüne uğradı.
BARIŞ YARKADAŞ BİLE TECAVÜZE TEPKİ GÖSTERDİ
Olay mağdur genç kadının şikayetiyle kamuoyuna yansıyınca vatandaşlar bu iğrenç olayı sakladığı için CHP'ye büyük tepki gösteriyor. CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş bile tecavüze tepki gösterdi.
Yarkadaş, resmi sosyal medya hesabından, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır.
Twitimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler."
CHP'Lİ BAŞKA BİR KADIN: BANA DA İL BAŞKAN YARDIMCILARI AHLAKSIZLIK YAPTI
Özlem Hanelçi isimli bir kadın, CHP'li Yarkadaş'ın söz konusu paylaşımına cevap vererek, "Bana da İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim. Tehdit edildim. Canan hanım hiç ses çıkarmadı bile. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak çok zor. O yüzden bir şey olmaz CHP'den bu yapıyla" tepkisini gösterdi.
Ardından paylaşımını silen mağdur kadın tecavüzcülerin isimlerini vererek şu açıklamayı yaptı;
"Asılan kişi nasıl tutuklanır ki. Benim gibi kaç kişiye yapmıştır. Yazılmaları biliyorlar. Zaten beni siyaseti mi bitirmekle tehdit ettiler. Nitekim bu yapıyla zaten sürdüremeyeceğim için herkes bunu normal gördüğü için bıraktım.
"Yasin Ilgar, Özgür Aydın. İl başkan yardımcıları bunlar. Tweeti silmek zorundayım. Çünkü 300 bin konut mağduriyetinin başkanlığını yapıyorum. Bu o mağduriyetin önüne geçmesini istemem lütfen!"
Yasin Ilgar