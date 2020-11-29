"Asılan kişi nasıl tutuklanır ki. Benim gibi kaç kişiye yapmıştır. Yazılmaları biliyorlar. Zaten beni siyaseti mi bitirmekle tehdit ettiler. Nitekim bu yapıyla zaten sürdüremeyeceğim için herkes bunu normal gördüğü için bıraktım.

"Yasin Ilgar, Özgür Aydın. İl başkan yardımcıları bunlar. Tweeti silmek zorundayım. Çünkü 300 bin konut mağduriyetinin başkanlığını yapıyorum. Bu o mağduriyetin önüne geçmesini istemem lütfen!"