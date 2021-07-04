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    • 04.07.2021 10:50
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    LGS tercih heyecanı! E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    Nitelikli okullar 2021 listesi geçen hafta LGS puanını öğrenen vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor… Yarın itibarıyla başlayacak olan LGS seçimleri ile birlikte kendi puan ve yüzdelik dilimine ideal olan okulları tercih listesine yazacak. Milyonların heyecanla beklediği süreç başlayacak. Peki, MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte e- okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    takvim.com.tr
    LGS tercih heyecanı! E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı!

    E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı: Liseye Geçiş Sistemi kapsamında lise seçimleri alınmaya başlayacak. Yüz binlerce öğrenci, ilk gününden LGS seçimleri amacıyla işlemlerini yapar iken neticeleri da beklemeye koyuldu. Bu noktada, 'MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? sorusunun cevabı merak hususu oldu. MEB'in duyurduğu tercih kılavuzu LGS tercih neticelerinın açıklanacağı tarih de duyuruldu. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.

    LGS TERCİH ROBOTU 2021

    MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

    E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

        En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

        NİTELİKLİ OKULLAR 2021 LİSTESİ!

        LGS tercih dönemi bugün başlıyor. Bu kapsamda adaylar Nitelikli okulları listesi ile beraber kendi puan ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Geçiş Sistemi'nin en heyecan verici sürecinde araştırılan bu okulların listesi ise MEB tarafından tercih kılavuzunda yayımlandı…

        YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

        Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdi. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

        YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

        1-Öğrencilerin ikamet adresleri

        2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

        3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

            YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

            Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

            ONLİNE TERCİH DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ VERİLECEK

            Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için pazartesi gününden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.
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            Haberler Güncel LGS tercih heyecanı! E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?