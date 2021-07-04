CHP liderliğindeki Millet İttifakı'nın yalan üretim merkezi! FETÖ ve PKK da sisteme ortak...

Millet İttifakı'nın bileşenleri topyekûn bir biçimde söz konusu yalanları savunup, çekinmeden dillendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li ortakları toplumda infial uyandırmak için türlü yalanları ortaya atmaktan geri durmuyor.

KILIÇDAROĞLU YALANLARI SEBEBİYLE 2 MİLYON 750 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef alan birçok yalanının ardından birçok kez tazminat ödemeye mahkum oldu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar yüzünden ödemek zorunda kaldığı tazminatları ve yalanları bir bir açıkladı.

Kılıçdaroğlu 2009'dan bu yana açılan davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TESCİLLENEN YALANLARI

Kılıçdaroğlu, 5 Haziran 2009'da, ''Erdoğan'ın sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu'' iddiasında bulundu. 20.000 lira tazminata mahkûm edildi.

2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle de dava konusu oldu. Bu iddialarla ilgili yine 20 bin lira tazminata mahkûm edildi.

15 Mart 2013'te Erdoğan'ı ''Terörist grupları silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle'' itham eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon lira tazminata mahkûm edildi.

Aynı ay; Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Erdoğan olduğu yalanına sarıldı. Bu iddialarla ilgili de 1 milyon lira tazminat cezası aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNİ DE HEDEF ALDI

2014 yılında Erdoğan'ın yanı sıra ailesi hakkında da iftiralarda bulundu. Bu nedenle yine 100 bin liralık tazminata mahkûm oldu.

KÜLLİYE YALANI!

2015'te bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın kaplama klozet ve 1100 odası olduğu iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkûm oldu.

MAN ADASI İFTİRASI PAHALIYA PATLADI

2017-2018 yıllarında ise Man Adası iftirasını öne sürdü. Bu iddialarla ilgili açılan 5 ayrı tazminat davasında 510 bin lira ödemek zorunda kaldı.