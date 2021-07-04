Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.07.2021 00:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 01:32
    ABONE OL

    CHP liderliğindeki Millet İttifakı'nın yalan üretim merkezi! FETÖ ve PKK da sisteme ortak...

    CHP’nin başını çektiği yalan siyaseti A Haber'de konuşuldu. CHP önderliğinde, Millet İttifakı’nın yürüttüğü ve terör örgütlerinin de desteğini esirgemediği sistematik yalan ve iftira organizasyonuyla şekillendirilen yalan propagandası, sosyal medyada yaygınlaşması ve kamuoyunda sahte gündem oluşturmak üzere çalışılıyor. Yalan Üretim Merkezi’nden pompalanan haberlere terör örgütleri de destek veriyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP ve terör örgütlerinin bağını ifşa ederek söz konusu düzeni tüm detaylarıyla anlattı. Haberin detayları...

    Millet İttifakı'nın yalan üretim merkezinde terör detayı

    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP'nin savunduğu yalanların merkezini oluşturan 'Yalan Üretim Merkezi'ni tüm detaylarıyla açıkladı.

    YABANCI KURULUŞLARA VE CHP MEDYASINA SERVİS EDİLİYOR!

    Yalan Üretim Merkezi'nde üretilen yalanlar, BBC News, Tele1, Cumhuriyet, Sözcü, DW Türkçe, Halk TV, KRT, Oda TV ve T24'e servis ediliyor.

    SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINI YAPIYORLAR!

    Firari sanık Can Dündar, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Firari FETÖ'cü Said Sefa ve Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan söz konusu yalanların sosyal medya propagandasını yapmak üzere görevlendirilmiş durumdalar.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI DA DESTEKLİYOR

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, PKK/PYD elebaşı Salih Müslim ile PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Murat Karayılan yalanların açık destekçisi.

        MİLLET İTTİFAKI'NIN LİDERLERİ KİRLİ DÜZENİN İÇİNDE

        Millet İttifakı'nın bileşenleri topyekûn bir biçimde söz konusu yalanları savunup, çekinmeden dillendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li ortakları toplumda infial uyandırmak için türlü yalanları ortaya atmaktan geri durmuyor.

        KILIÇDAROĞLU YALANLARI SEBEBİYLE 2 MİLYON 750 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef alan birçok yalanının ardından birçok kez tazminat ödemeye mahkum oldu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu'nun söylediği yalanlar yüzünden ödemek zorunda kaldığı tazminatları ve yalanları bir bir açıkladı.

        Kılıçdaroğlu 2009'dan bu yana açılan davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu.

        İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TESCİLLENEN YALANLARI
        Kılıçdaroğlu, 5 Haziran 2009'da, ''Erdoğan'ın sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu'' iddiasında bulundu. 20.000 lira tazminata mahkûm edildi.

        2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle de dava konusu oldu. Bu iddialarla ilgili yine 20 bin lira tazminata mahkûm edildi.

        15 Mart 2013'te Erdoğan'ı ''Terörist grupları silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle'' itham eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon lira tazminata mahkûm edildi.

        Aynı ay; Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Erdoğan olduğu yalanına sarıldı. Bu iddialarla ilgili de 1 milyon lira tazminat cezası aldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNİ DE HEDEF ALDI
        2014 yılında Erdoğan'ın yanı sıra ailesi hakkında da iftiralarda bulundu. Bu nedenle yine 100 bin liralık tazminata mahkûm oldu.

        KÜLLİYE YALANI!
        2015'te bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın kaplama klozet ve 1100 odası olduğu iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkûm oldu.

        MAN ADASI İFTİRASI PAHALIYA PATLADI
        2017-2018 yıllarında ise Man Adası iftirasını öne sürdü. Bu iddialarla ilgili açılan 5 ayrı tazminat davasında 510 bin lira ödemek zorunda kaldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Güncel CHP liderliğindeki Millet İttifakı'nın yalan üretim merkezi! FETÖ ve PKK da sisteme ortak...