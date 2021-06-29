ODA TV onca açıklama ve görüntüye rağmen "Kız yurdunda silah" yalanını sürdürdü





ODA TV ise haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü.



Oda TV, bugün yine "Kız yurdunda silah haberinin perde arkası" başlıklı bir haberi manşete taşıyarak algı peşine düştü.



Haberde yalan olduğu açıkça belli olan iddia için şu ifadeler yer aldı:

"Biz haberimizin arkasındayız.

Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor.

Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?

Ayrıca, belgesel için Kız Öğrenci Yurdu niçin depo ya da stüdyo olarak kullanılıyor? Çekimler için neden alınmış izin belgesi yok?"