Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgununa dair detayları polise anlattı

PARALARI BITCOIN'E Mİ YATIRDI?

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan ayrılan avukatlardan Fatih Kuş bazı soruları yanıtsız bırakırken, "Henüz yazılı ifadesine başlanmadı" dedi. Şirket evraklarının incelenmesiyle birlikte Aydın'a yöneltilecek yeni soruların hazırlanacağı da vurgulandı. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırarak artırdığı ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili "Şimdi açıklamaya yapmayacağız. Müvekkilimiz yazılı ifadesini verdikten sonra basın açıklaması yapacağız" dedi. Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, Aydın'ın ailesinin baskı gördüğü ve bu nedenle teslim olduğu iddialarıyla ilgili kendilerine yöneltilen soruya ise "Yok öyle bir şey" cevabını verdi.