Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgununa dair detayları polise anlattı

Son dakika haberi...Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın önceki gece İstanbul'a getirildi ve gözaltında kalacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şirketle ilgili mağdurların bilgilerinin de içerisinde olduğu fiziki ve dijital evrakları Aydın'dan teslim alan İstanbul Polisi, detaylı incelemeye başladı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Belgelerin, mağdurların şikayetleri üzerine Aydın'a açılan davalar kapsamında, MASAK müfettişleri tarafından incelenen evraklarla ve yazılan raporlarla karşılaştırılacağı öğrenildi.
Sonrasında ise Mehmet Aydın'a yöneltilecek soruların hazırlanacağı ve incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet Aydın'ın resmi ifade işlemlerine başlanılacağı bilgisine ulaşıldı.