SON DAKİKA: Yıllarca 'tank-palet fabrikası satıldı' yalanını savurdular! CHP dün çark etti: Biz öyle bir şey demedik

Türkiye'nin yararına ne varsa karşı çıkan CHP, projelere de iftira atmaktan geri durmuyor. CHP'nin ısrarla sürdürdüğü yalanlardan biri de Sakarya Arifiye'deki tank-palet fabrikasının Katarlılara satılması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bu yalanı bir kez daha çökertirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "satıldı" yalanını bugüne kadar hiç söylemediklerini iddia ederek bir yalan daha söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: FABRİKANIN MÜLKİYETİ HAZİNE'NİN

Başkan Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap etti. CHP'nin iftiralarına yanıt veren Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: BİZ HİÇ 'SATILDI' DEMEDİK

Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı, 'Tankı paleti sattılar diyenler yalan söylüyor' dedi. Ne satması, biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz 'peşkeş çektiniz' dedik." sözleriyle cevap verdi.