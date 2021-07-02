'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalanından sonra çamur medyasından yeni iftira: THY 2 bin 500 kişiyi işten çıkardı

Türkiye'nin en değerli markası olan ve bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle tekrardan eski günlerine doğru uçmaya başladı. Üst üste uçuş rekorları kırmaya yeniden başlayan THY, Türkiye'de yalanlara sarılan CHP'nin güdümündeki çamur medyasının hedefi oldu.
İŞTE ÇIKARILMA YALANI
Başta T24, Oda TV gibi CHP sözcüleri olmak üzere çamur medyasındaki birçok haber sitesi Türk Hava Yolları'nı iftiralarıyla karalamaya çalıştılar.
Başvurdukları yalan ise "işten çıkarılma kısıtlamasının kalkması nedeniyle THY'nin 2 bin 500 çalışanını işten çıkardığı" oldu.