'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalanından sonra çamur medyasından yeni iftira: THY 2 bin 500 kişiyi işten çıkardı

THY GENEL MÜDÜRÜ YALANLADI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu yalan haberleri net bir dille yalanladı ve şu ifadeleri kullandı "YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi." Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR."