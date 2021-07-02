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    • 02.07.2021 20:43
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    Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın Sakarya'daki açıklamaları iftirayı çökertti

    Son zamanlarda kendini 'Demokrat Amca' olarak ilan edip imajını yükseltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine yalanı kendine rota edindi. Arifiye'deki tank palet fabrikası ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, fabrikanın 'tek bir kuruş alınmadan Katarlılara peşkeş çekildiği' iftirasını ortaya attı. CHP Genel Başkanı'nın yalanını Başkan Erdoğan'ın bugün Sakarya'da yaptığı açıklamalar çökertti. Erdoğan "Fabrikanın tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" dedi.

    takvim.com.tr
    Mitomani Kemal'den bir 'Katar' yalanı daha!

    Yalanı kendine rota edinen, algı operasyonları ve propaganda girişimleriyle Türk siyasetini kirleten Kemal Kılıçdaroğlu, yine yalana başvurdu.

    YKS arefesinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanını ortaya atarak sınava giren öğrencilerin ve velilerinin akıllarını bulandıran Kılıçdaroğlu, yine 'Katar' üzerinden mesnetsiz iddialarda bulundu.



    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı, "Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi? Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!" şeklinde skandal sözler sarf etti.



    Kılıçdaroğlu bu açıklaması tepkiyle karşılanırken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arifiye'deki tank paleti fabrikasında yaptığı açıklamalar geldi.

    Başkan Erdoğan, tank paleti fabrikasının mülkiyetinin Hazine'de olduğunu belirterek, "Tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" ifadelerini kullandı.



        KİRLİ ALGI OPERASYONU BOŞA ÇIKTI
        Erdoğan'ın bu açıklaması yalanı kendine rota edinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algı operasyonunu boşa çıkardı.



        İşte Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun yalanını çökerten o açıklamaları;

        "Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir.. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir."

        Erdoğan, fabrikanın Türk ortağı Fuat Tosyalı'nın firmasının, Türkiye'nin demir çelikte en önemli şirketlerinden olduğunu dile getirerek, fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında bir ortak olmadığını kaydetti.

        Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketinin yönetim yapısının da yakın zamanda değiştiğini anımsatan Erdoğan, artık buradaki çalışmaların ülkenin önde gelen demir çelik sanayicilerinden olan Tosyalı Holding tarafından sürdürüleceğini söyledi.




        "İDDİANI İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN"

        Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

        "Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal işi gücü akşam yalan, sabah yalan. İşte daha yeni. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey, yok. Buna desek ki gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenciyi biz üniversitelerimize veya tıp fakültesine sınavsız aldık. İspat et. Hukukta bir kaide var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Bunu ispat edeceksin. Yok böyle bir şey, olamaz. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi?"

        Erdoğan, Sakarya Türküsü'nün "Kim diyor suya vurulmaz perçin" dizelerini anımsatarak, "Hele hele bu itham üzerinden her kim ülkemizi ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Nitekim bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabii bunlarda yalan söylemek ve iftira atmak konusunda Allah korkusu da kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Nitekim aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın Sakarya'daki açıklamaları iftirayı çökertti