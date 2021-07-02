Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Başkan Erdoğan'ın Sakarya'daki açıklamaları iftirayı çökertti

Yalanı kendine rota edinen, algı operasyonları ve propaganda girişimleriyle Türk siyasetini kirleten Kemal Kılıçdaroğlu, yine yalana başvurdu.
YKS arefesinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanını ortaya atarak sınava giren öğrencilerin ve velilerinin akıllarını bulandıran Kılıçdaroğlu, yine 'Katar' üzerinden mesnetsiz iddialarda bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı, "Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi? Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!" şeklinde skandal sözler sarf etti.
Kılıçdaroğlu bu açıklaması tepkiyle karşılanırken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arifiye'deki tank paleti fabrikasında yaptığı açıklamalar geldi.
Başkan Erdoğan, tank paleti fabrikasının mülkiyetinin Hazine'de olduğunu belirterek, "Tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" ifadelerini kullandı.