Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda aşılamada yeni yaş grubuna geçileceğini söyledi.

"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ OLAN HERKES RANDEVU ALABİLİR OLACAK"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." ifadelerini kullandı.

"İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN"

Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.