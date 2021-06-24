Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2021 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 18:34
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Koca'dan Kaftancıoğlu'na '18 yaşa aşı' göndermesi: Yüzü kızarmayacak diyenler umarız sık sık güneşe çıkıyorlar

    Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın tweeti yeniden gündeme geldi. Portakal Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü. Benzer şekilde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'yı "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa." sözleriyle hedef almıştı. Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından Portakal yaptığı yeni paylaşımda yüzünün kızardığını itiraf ederken, "İyi ki öyle yazdım, iyi ki yüzümü kızarttılar." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu özür dilemezken Bakan Koca'dan flaş bir gönderme geldi.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca'dan Kaftancıoğlu'na aşı göndermesi
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi.

    Özellikle son günlerde ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, aşılamada yaş sınırı da aşağıya çekildi. 65 yaş üstü bireylerle başlanan aşılama süreci kademeli olarak, 25 yaşa kadar düşmüştü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda aşılamada yeni yaş grubuna geçileceğini söyledi.

    "18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ OLAN HERKES RANDEVU ALABİLİR OLACAK"
    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." ifadelerini kullandı.

    "İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN"
    Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.

    PORTAKAL'IN TWEETİ AKILLARA GELDİ
    Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet gündeme geldi.

    Algı operasyonlarıyla bilinen Portakal, Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü.

        TWEET'İ SİLMEDİ YENİ PAYLAŞIM GELDİ
        Bakan Koca'nın açıklamasına inanmayan Portakal, konuyla ilgili ilk yaptığı paylaşımı silmezken; 18 yaş üstünün aşılanmaya başlanmasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Portakal, " 'İ-NAN-MI-YO-RUM' diye yazmıştım 1 buçuk ay önce.Bakan da 'aşılanabilir' diyordu. O da çok emin değildi kanımca.Mutlu eden bir mahçubiyet bu. İyi ki öyle yazdım, iyi ki yüzümü kızarttılar. Mutluyum, gururluyum. Sağlık Bakanlığı sözünüzde hep durun ben her zaman mahçup olayim." dedi.



        KAFTANCIOĞLU DA MORARDI
        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

        Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.

        ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI
        Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada 'özür dileYİN' çağrısı yapıldı.

            BAKAN KOCA'DAN KAFTANCIOĞLU'NA GÖNDERME
            Fatih Portakal yeni bir tweet atıp durumu toparlamaya çalışırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ses çıkmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşım ile Kaftancıoğlu'na flaş bir gönderme yaptı.

            TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
            Türkiye'de 25 Haziran itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 45.492.401 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 30.777.603 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14.714.798 oldu.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Katar...
            Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Kaftancıoğlu'na '18 yaşa aşı' göndermesi: Yüzü kızarmayacak diyenler umarız sık sık güneşe çıkıyorlar