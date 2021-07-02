Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da bulunan Tank-Palet Fabrikası’na ziyaret

Cuma namazını fabrikada kılacak Başkan Erdoğan sonrasında fabrika işçileriyle yemekte bir araya gelecek. Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan'ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATAR YALANLARINA YANIT VERECEK

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Önce Arifiye'deki palet fabrikasını ziyaret edeceğiz. Bütün mesele birçok yalanı ve iftirayı, palet fabrikasını Katar'a satılıp satılmadığını gerek orada çalışanlarımıza gerek milletimize oradan anlatma imkanı bulacağız" demişti.