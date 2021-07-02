Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da bulunan Tank-Palet Fabrikası’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. Program ve ziyaretler kapsamında Erdoğan ilk olarak Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde 1 milyon 804 bin metrekare alan kurulu olan Tank-Palet fabrikasını ziyaret edecek.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Başkan Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın içerisinde helikopter ile giriş yaptı.
Milli prodüktivite merkezinin son 10 yılda 3 kez tescil ettiği, dünyada ilk 5 arasında yer alan ve yüzde 100 milli kaynaklarla üretilen fırtına obüsünün fabrikasında incelemelerde bulunacak Erdoğan, fabrika yetkililerinden bilgiler alacak.