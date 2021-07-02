Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2021 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 15:14
    ABONE OL

    TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan CHP yandaşı TELE 1 kanalında sokak çağrısı

    CHP’nin kanalı TELE 1 ekranlarında skandal bir olay gerçekleşti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı konuşmada sokakları karıştırma tehdidinde bulundu. Bir "hesaplaşmadan" bahseden Kemal Okuyan, bu hesaplaşmanın "seçimlere kalmayacağını, sandıktan önce görüleceğini" belirtti.

    TELE 1’de sokak çağrısı

    TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!


    TKP'Lİ İSİMDEN ŞOK SÖZLER
    TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayınlanan programda "(AK Parti) ile hesaplaşma sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum, sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma" ifadelerini kullandı ve herkesin buna destek vermesi çağrısında bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    3. doz aşılama için flaş öneri: Çarpraz aşılama!
    Haberler Güncel TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan CHP yandaşı TELE 1 kanalında sokak çağrısı