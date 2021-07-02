TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan CHP yandaşı TELE 1 kanalında sokak çağrısı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!





TKP'Lİ İSİMDEN ŞOK SÖZLER

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayınlanan programda "(AK Parti) ile hesaplaşma sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum, sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma" ifadelerini kullandı ve herkesin buna destek vermesi çağrısında bulundu.