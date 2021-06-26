Aşağılık Katar yalanını devam ettiren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sende hiç utanma yok mu?

CHP'nin algı operasyonları ve iftiralarını servis ettiği çukur medyası Sözcü, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin bir sene boyunca çalışarak girdiği YKS'ye saatler kala Sözcü gazetesi "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iftirasını ortaya attı.







YALANA BAY KEMAL DE KATILDI

Bu iftiraya katılan çamur medyası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!







ÖĞRENCİLERİN AKLIYLA ALAY ETTİ

Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız." ifadelerini kullanarak göz göre göre iftira attı.