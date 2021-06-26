Aşağılık Katar yalanını devam ettiren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sende hiç utanma yok mu?

CHP'nin algı operasyonları ve iftiralarını servis ettiği çukur medyası Sözcü, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin bir sene boyunca çalışarak girdiği YKS'ye saatler kala Sözcü gazetesi "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iftirasını ortaya attı.
YALANA BAY KEMAL DE KATILDI
Bu iftiraya katılan çamur medyası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!
ÖĞRENCİLERİN AKLIYLA ALAY ETTİ
Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız." ifadelerini kullanarak göz göre göre iftira attı.
SINAV BİTTİ YALANLAMA GELDİ
İftiranın arkasına sığınanlardan sessizliğini ilk bozan T24 oldu. T24, dün hiçbir paylaşım yapmazken bugün YKS'den sonra haberini yalanladı ve "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz." ifadelerini kullandı.
CHP'YE YAKIN TEYİT.ORG, BAY KEMAL VE ÇUKUR MEDYAYI YALANLADI: İDDİALAR YANLIŞ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen teyit.org isimli mecra 'Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma sayesinde isteyen her Katarlı gencin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği' yönündeki iddiaların yalan olduğunu bildirdi.