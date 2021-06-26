Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2021 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 16:29
    ABONE OL

    Aşağılık Katar yalanını devam ettiren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sende hiç utanma yok mu?

    YKS'ye saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen SÖZCÜ, T24, Birgün, Cumhuriyet ve türevi çukur medyanın baş aktörleri tarafından ortaya atılan "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklindeki iddianın kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Gün içinde yalanı açıkça devam ettiren çukur medyasından özür mesajları gelirken CHP'li Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine sosyal medyadan tepki yağdı. Bakan Varank, yalan ve iftira siyasetine girişen Kılıçdaroğlu'na, "Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı AŞAĞILIK BİR YALAN!" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesi üzerine çukur medyası ve CHP'liler de iftiralarına devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Aşağılık bir yalan!

    CHP'nin algı operasyonları ve iftiralarını servis ettiği çukur medyası Sözcü, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin bir sene boyunca çalışarak girdiği YKS'ye saatler kala Sözcü gazetesi "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iftirasını ortaya attı.




    YALANA BAY KEMAL DE KATILDI
    Bu iftiraya katılan çamur medyası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!


    ÖĞRENCİLERİN AKLIYLA ALAY ETTİ
    Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız."     ifadelerini kullanarak göz göre göre iftira attı.

    SINAV BİTTİ YALANLAMA GELDİ
    İftiranın arkasına sığınanlardan sessizliğini ilk bozan T24 oldu. T24, dün hiçbir paylaşım yapmazken bugün YKS'den sonra haberini yalanladı ve "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz." ifadelerini kullandı.



    CHP'YE YAKIN TEYİT.ORG, BAY KEMAL VE ÇUKUR MEDYAYI YALANLADI: İDDİALAR YANLIŞ
    CHP'ye yakınlığıyla bilinen teyit.org isimli mecra 'Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma sayesinde isteyen her Katarlı gencin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği' yönündeki iddiaların yalan olduğunu bildirdi.



        CHP'Lİ BİLDİRİCİ ÇUKUR MEDYASINA ÇAĞRI YAPTI
        Her şeye muhalif T24'ün Ombudsmanı eski CHP'li Faruk Bildirici, konuya ilişkin gazetedeki köşesinde adeta günah çıkardı. Bildirici yazısında, "Bu haberi yanlış başlık ve içerikle kullanan tüm medya kuruluşlarına da özür dilemelerini ve düzeltmeyi açıkça, gizlemeden yapmalarını öneriyorum." ifadelerini kullanarak yalana ortak olan çukur medyasına çağrı yaptı.


        KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMEDİ
        Çukur medyası ve birçok ismin peş peşe özür mesajları yayınlamasına rağmen tweetleri silmeyen Kılıçdaroğlu iftirasından geri adım atmadı. Özür dilemeyen Kılıçdaroğlu sosyal medyadan da herhangi bir açıklama yapmadı.

        CHP'LİLER YALANA DEVAM EDİYOR
        Genel Başkanı özür dilemeyen CHP'liler de iftira siyasetine devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bir televizyonunda yer alan bir röportajı paylaşarak, "Habertürk muhabiri #yks2021'e giren öğrencinin velisi 'Katar' dediği anda mikrofonu çekti! MİLLET SİZİN GÖRMEDİĞİNİZ GERÇEKLERİ GÖRÜYOR. SANDIK ÖNÜNE GELDİĞİNDE GEREKLİ CEVABI VERECEK! @fahrettinaltun" hükümeti ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit etti.

        ÇAMUR MEDYASI DA ORTAK
        Özkoç'un yalanı devam ettirmesinin ardından muhalif çamur medyası da iftiraya bir kez daha ortak oldu.

        OdaTV ve yalan haberin Twitter'daki sözcüsü gibi hareket eden 'kacsaatolduson' kullancı adı hesap da yaşanan bu olayı algı operasyonlarına alet etti.


        AŞAĞILIK BİR YALAN
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tweetlerini silmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı AŞAĞILIK BİR YALAN! Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey @kilicdarogluk ?" dedi.

            AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma, üniversite öğrencileriyle ilgili değil. Askeri öğrencileri kapsıyor. Sınava saatler kala gençlerin aklıyla alay edip morallerini bozmaya çalışıyor. Bir de 'utanmadan' bahsediyor. Utanması gereken kendisi ama çok zor! #YalancıChp" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Aşağılık bir yalan!
            Haberler Güncel Aşağılık Katar yalanını devam ettiren CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sende hiç utanma yok mu?