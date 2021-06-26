SON DAKİKA: T24'ten alçak operasyon! 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' iftirasını yalanlamak için YKS'nin bitmesini beklediler

Türkiye ile Katar arasında askeri öğrencilerin iş birliğine yönelik imzalanan anlaşma dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.
CHP VE ÇUKUR MEDYASININ ALGI OPERASYONU
Anlaşma askeri öğrenciler arasındayken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin çukur medyası YKS'den saatler önce alçak bir iftira attılar.
"Katarlı öğrencilerin Türkiye'de üniversiteye sınavsız girebilecekleri" yalanınını dolaşıma soktular.
ANINDA YALANLANDI
Öğrencilerin morallerini bozmaya yönelik yapılan bu operasyon hemen yalalandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün yaptığı açıklamayla anlaşmanın sadece askeri öğrencileri kapsadığını ifade etti.