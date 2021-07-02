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    • 02.07.2021 14:19
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    Vanilyalı cupcake tarifi! Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Kreması için püf noktası ve malzemeler…

    Gündemde gündüz kuşağı izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde Vanilyalı cupcake tarifi araştırılır oldu. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’da bugün sezon finali heyecanı yaşanıyor. En çok çeyrek altını alan isim 20 altın bileziğin sahibi olacak. Peki bugünün lezzeti Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Vanilyalı cupcake kreması için püf nokta ve malzemeler…

    takvim.com.tr
    Vanilyalı cupcake tarifi!

    Vanilyalı cupcake tarifi! Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gelinim Mutfakta sezon finali gününde vanilyalı cupcake yapan yarışmacıları gören izleyiciler kendileri de sevdiklerine yapmak için tarif ve malzeme araştırmalarına başladı. İşte püf noktalar…

    GELİNİM MUTFAKTA VANİLYALI CUPKEK TARİFİ

    Malzemeler
    1 yumurta
    3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker
    1 su bardağı un
    1 çay bardağı sıvı yağ
    Yarım su bardağı süt
    1 paket vanilya
    1 paket kabartma tozu

    Kreması için;

    Yarım paket çırpılmış krem şanti
    Yarım su bardağı pudra şekeri
    150 gr labne peyniri

    Yapılışı:

    Yumurtayı şekerle köpürene kadar çırpıyoruz. Sıvı yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

        Unu, vanilyayı ve kabartma tozunuda ekleyip karıştırıyoruz ve cupcake kaplarına döküyoruz.
        180 derecede 15dk kadar (üstleri kızarmaya yakın) pişiriyoruz.
        Krema için krem şanti ve labne soğuk olmalı.
        Çırpılmış krem şantiyi, labneyi ve pudra şekerini karıştırıyoruz.
        Sıkma torbasına doldurup cupcakelerimizi dilediğimiz gibi süslüyoruz.
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