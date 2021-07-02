Vanilyalı cupcake tarifi! Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Kreması için püf noktası ve malzemeler…

Unu, vanilyayı ve kabartma tozunuda ekleyip karıştırıyoruz ve cupcake kaplarına döküyoruz.

180 derecede 15dk kadar (üstleri kızarmaya yakın) pişiriyoruz.

Krema için krem şanti ve labne soğuk olmalı.

Çırpılmış krem şantiyi, labneyi ve pudra şekerini karıştırıyoruz.

Sıkma torbasına doldurup cupcakelerimizi dilediğimiz gibi süslüyoruz.