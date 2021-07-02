Vanilyalı cupcake tarifi! Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Kreması için püf noktası ve malzemeler…

Vanilyalı cupcake tarifi! Gelinim Mutfakta vanilyalı cupcake nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gelinim Mutfakta sezon finali gününde vanilyalı cupcake yapan yarışmacıları gören izleyiciler kendileri de sevdiklerine yapmak için tarif ve malzeme araştırmalarına başladı. İşte püf noktalar…
GELİNİM MUTFAKTA VANİLYALI CUPKEK TARİFİ
Malzemeler
1 yumurta
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker
1 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Kreması için;
Yarım paket çırpılmış krem şanti
Yarım su bardağı pudra şekeri
150 gr labne peyniri
Yapılışı:
Yumurtayı şekerle köpürene kadar çırpıyoruz. Sıvı yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.