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    • 30.06.2021 13:35
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' tepkisi:

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yalan ve iftira politikasını "yalan terörü" diyerek nitelendirirken "Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite" yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu'na "Bu ne densizliktir. Bu ne terbiyesizliktir. Bir ülke ki, aramızda ilişkilerimiz var. Bu ülkenin bizimle olan ilişkilerini bir kenara koyup kalkıp Katarlı öğrenciler sınavsız olarak imtihana girebilecekler diyorsunuz. Tepeden tırnağa yalan. Bunlar zaten yalan dersini özellikle alıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, yalanın sınava giren 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine (yaklaşık 10 milyon kişi) saygısızlık olduğunu da sözlerine ekledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrenci yalanı' tepkisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla sürdürdüğü "Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite" yalanı vardı.

    Erdoğan şunları söyledi:

    "YALAN TERÖRÜ"

    "Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.

    Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur.

    Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

        "2 MİLYON 600 BİN ÖĞRENCİ VE AİLELERİNE SAYGISIZLIK"
        CHP'nin başındaki zatın, üniversite sınavı arefesindeki ihaneti bile örnek olarak yeterlidir.

        Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını, utanmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir. Bu ne terbiyesizliktir.

        Bir ülke ki, aramızda ilişkilerimiz var. Bu ülkenin bizimle olan ilişkilerini bir kenara koyup kalkıp Katarlı öğrenciler sınavsız olarak imtihana girebilecekler diyorsunuz. Tepeden tırnağa yalan.

        Bunlar zaten yalan dersini özellikle alıyorlar. Katarlı öğrenciler sınavsız tıp fakültesine girecek denilen mesele, tamamı da dost 12 ülke ile aramızda 1994 yılından beri var olan Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü'nün Katar'la da imzalanması meselesidir. Bu sadece askeri öğrencilerle ilgili yapılan bir anlaşma.

        Her protokol gibi Katar'la anlaşma da karşılıklıdır. Bu kapsamda geçen haftalarda 4 Azerbaycanlı ve 5 Afganistanlı sağlık astsubayı mezun olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Sınava giren evlatlarımız ve ailelerinin moralini bozmanın kime ne faydası olmuştur. Kılıçdaroğlu, yıllardır sürdürdüğü iftira listesine yenisin ekleyerek kendisi için nasıl bir siyasi neticeyi murad etmiştir. Sosyal medya mecraları, medya mecraları en küçük bir hicap duymuşlar mıdır?

            "BİR SÖYLEDİĞİ BİR SÖYLEDİĞİNİ TUTMUYOR, TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİ YALAN"
            Kılıçdaroğlu'nun A'dan Z'ye söylediği şeylerde bir söylediği diğer söylediğini tutmuyor. Tepeden tırnağa hepsi yalan. Böyle bir siyasetçi ne geldi, ne de gelecek.

            Meydanı bu yalan tüccarlarına bırakmayacağız. Bıkmadani usanmadan milletimize gerçekleri anlatacağız. Bugüne kadar Bay Kemal'den teröre karşı olduklarını hiç duydunuz mu? Böyle bir partiden onurlu duruş beklenir mi?

            MSB'DEN PROTOKOLE İLİŞKİN AÇIKLAMA
            Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

            Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

            "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."

            İŞTE KATAR İLE YAPILAN O ANLAŞMA...
            Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

                ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR
                Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

                SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ
                Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.
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                Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrenci yalanı' tepkisi
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' tepkisi: