SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' tepkisi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla sürdürdüğü "Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite" yalanı vardı.
Erdoğan şunları söyledi:
"YALAN TERÖRÜ"
"Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.
Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur.
Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.