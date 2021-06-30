Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 73 komando dualarla Suriye Resulayn'a uğurlandı

Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti askeri, polisi, jandarması gittiği her yerde nasıl güven huzur sağlıyorsa, sadece kendi devletinin güveni sağlamıyor, aynı zamanda gittiği yere huzur veriyorsa, oradaki insanın kalbini kazanıyorsa, Suriye'de de çok önemli işler yaptığını artık dünya görecektir."