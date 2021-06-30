Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 73 komando dualarla Suriye Resulayn'a uğurlandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 73 komando, Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekata katılmak üzere Resulayn kentine dualarla uğurlandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, Jandarma Bölge Komutanı Albay İsa Çakmak ve askerlerin aileleri katıldı.
Törende konuşan Vali Şahin, Suriye'de görev alacak komandolara başarı dileklerinde bulunarak, şunları söyledi: "Biz Türkiye olarak hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne de saygılıyız, sonuna kadar bu tavrımız bellidir.