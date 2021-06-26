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    • 26.06.2021 23:37
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    • 26.06.2021 23:57
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli 'Katar' iftirasına karşı gerçekler: Gençlerin zihnini bulandırdı, özür dilemedi ve yalanını sürdürdü

    CHP ve çukur medyası YKS'ye saatler kala skandal bir algı operasyonuna imza atarak "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı" yalanını ortaya attı. Sınava girecek öğrencilerin ve velilerinin akıllarını bulandırmaya yönelik kurgulanan kirli oyuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülük etti ve T24'ün haberini referans gösterdi. Katar ile yapılan anlaşmanın detaylarının belli olmasıyla birlikte T24 özür diledi. Kılıçdaroğlu ise özür dileyeceğine kendisinden bir açıklama bekleyen vatandaşlara hakaret etti ve yalanını sürdürdü. İşte CHP liderinin tüm algı ve iftiralarına karşı gerçekler...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' iftirasına karşı gerçekler

    YKS'ye saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen SÖZCÜ, T24, Birgün, Cumhuriyet ve türevi çukur medyanın baş aktörleri tarafından ortaya atılan "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklindeki iddianın kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı.



    Gün içinde yalanı açıkça devam ettiren çukur medyasından özür mesajları gelirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine sosyal medyadan tepki yağdı.




    GENÇLERİN ZİHNİNİ BULANDIRAN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI
    Twitter'da #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi gündem oldu ve sosyal medya kullanıcıları böylesine önemli bir sınav öncesi gençlerin zihinlerini bulandırmaya yeltenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet eti.



        ÖZÜR DİLEMEK YERİNE VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ
        CHP Genel Başkanı ise özür dilemek yerine skandal bir şekilde kendisini özür dilemeye davet eden vatandaşları suçladı ve tweet atan vatandaşlara "troll" şeklinde hakaret etti.

        YALANINI DEVAM ETTİRDİ
        Kılıçdaroğlu, "Şimdi halkımızı protokolü okumaya davet ediyorum. Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askerî gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur!" ifadelerini kullanarak yalanını devam ettirdi.

        İşte yalanı kendisine rota edinmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerin zihinlerini bulandırmaya yönelik ortaya attığı 'Katar' yalanına karşı tüm gerçekler;



        ASKERİ SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
        Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.



        ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR!
        Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



            PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI
            Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.



            ÜNİFORMA DETAYI
            Söz konusu anlaşmada yer alan "Gönderen tarafın misafir personeli kendi milli üniformalarını giyme hakkına sahiptir" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.



            BAY KEMAL'İN REFERANS ALDIĞI T24 ÖZÜR DİLEDİ!
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referans alıp, kirli bir algı operasyonuna imza attığı "Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haberin ardından T24 özür diledi.

            T24, dün hiçbir paylaşım yapmazken bugün YKS'den sonra haberini yalanladı ve "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz." ifadelerini kullandı.



                CHP'YE YAKIN TEYİT.ORG, KILIÇDAROĞLU VE ÇUKUR MEDYAYI YALANLADI
                CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org isimli mecra 'Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma sayesinde isteyen her Katarlı gencin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği' yönündeki iddiaların yalan olduğunu bildirdi.

                Teyit.org anlaşmanın sadece askeri öğrencileri kapsadığınu duyurdu.



                MSB'DEN İFTİRALARI BOZGUNA UĞRATAN AÇIKLAMA
                Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

                Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

                "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

                "Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde"
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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli 'Katar' iftirasına karşı gerçekler: Gençlerin zihnini bulandırdı, özür dilemedi ve yalanını sürdürdü