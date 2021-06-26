Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli 'Katar' iftirasına karşı gerçekler: Gençlerin zihnini bulandırdı, özür dilemedi ve yalanını sürdürdü

YKS'ye saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen SÖZCÜ, T24, Birgün, Cumhuriyet ve türevi çukur medyanın baş aktörleri tarafından ortaya atılan "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklindeki iddianın kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı.
Gün içinde yalanı açıkça devam ettiren çukur medyasından özür mesajları gelirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine sosyal medyadan tepki yağdı.
GENÇLERİN ZİHNİNİ BULANDIRAN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI
Twitter'da #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi gündem oldu ve sosyal medya kullanıcıları böylesine önemli bir sınav öncesi gençlerin zihinlerini bulandırmaya yeltenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet eti.