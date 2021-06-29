Şort giyen kadın Şebnem Tüfekçi olayı nedir? Şebnem Tüfekçi kimdir?

Şebnem Tüfekçi isimli genç bir kadının sosyal medyada paylaştığı görüntüler gündem oldu. İddialara göre; genç kız şort giydiği için hakarete uğruyor ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor. Kısa sürede sosyal medya gündemine oturan bu görüntülerin ardından Şebnem Tüfekçi kimdir? Şebnem Tüfekçi olayı nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.