Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 8 bin 405 metreküp müsilajı topladık

Bakan Kurum, 7 gün 24 saat yürüttükleri çalışmalarla birlikte Marmara Denizi'ni anlık takip ettiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 500 bölgede yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 405 metreküp müsilajı topladık. Bir taraftan bunu yapıyoruz en kısa vadede Marmara Denizi'ndeki kirliliği kontrol altına almak üzere de yönetmeliklerimizde değişiklikler yapıyoruz. Denetimlerimizi yapıyoruz. 7 ilde bugüne kadar 7 bin 293 denetim gerçekleştirdik ve denetimler neticesinde 112 tesise yaklaşık 15 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 olmak üzere de 26 işletmenin faaliyetini durdurma kararı aldık. Marmara Denizi için yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları temmuz sonuna kadar tamamlayacağız ve alacağımız kararla birlikte denizdeki biyoçeşitliliği de koruma altına alıyoruz" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİMİZ DÜNDEN DAHA TEMİZ DURUMDADIR"

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki bütün hayalet ağların 1 yıl içinde temizleneceğini, Eco Etiket Uygulaması'nın Marmara'ya kıyısı olan işletmelere getirileceğini, Marmara'nın oksijen miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Marmara'nın en kısa zamanda eski haline döneceğine vurgu yapan Kurum, "Bugün Marmara Denizimiz dünden, 10 gün öncesinden, 20 gün öncesinden daha temiz durumdadır. Yapacağımız eylem planı çerçevesinde atacağımız adımlarla birlikte de inşallah Marmara Denizimizi eski haline en kısa zamanda ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye giren ithal atıkların kotasını yüzde 50'ye düşürdüklerini, böylece geri dönüşüm tesislerinin nitelikli hammadde ihtiyacını iç piyasadan karşılama zorunluluğu sağladıklarını belirten Kurum, "Bu sayede ekonomimize de milyarlarca lira katkı sağlıyoruz. 2021 yılının hemen başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan polimer gruptaki Plastik Ambalaj atıklarını ithalatını da tamamen durdurmuş olduk. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır" dedi.

Tek kullanımlık ürünlerin salgın döneminde yaygınlık gösterdiğini belirten Kurum, "Islak mendiller, pamuklu çubuklar, gıda saklama kapları ile sigara hizmetleri gibi tek kullanımlık ürünler gelişigüzel atıldığı için atıksu toplama sistemlerine ve çevremize, denizlerimize, doğamıza büyük zararlar vermektedir. Kullanımı her geçen gün artan tek kullanımlık plastikler Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yasaklanıyor. Ülkemize de deniz çöplerinin büyük bir çoğunluğunu bu atıklar oluşturmakta ve bu atıklara engel olmak için de yine Meclisimizin yapacağı çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.