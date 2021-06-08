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    • 09.06.2021 04:35
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    li : , Partililer ile Başkan Erdoğan arasındaki bağı kesme gayretindeydi

    Milletvekili , ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 7 Haziran seçimlerinde ile ittifak kurmaya çalışan 'nun ki başarıyı sahiplenmeye çalıştığının altını çizen Balık, Davutoğlu'nun Başkan ile AK Parti arasındaki bağı kesme amacı güttüğünü ifade etti.

    Davutoğlu, AK Parti ile Erdoğan arasındaki bağı kesmek istesi

    AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında 7 Haziran gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    7 Haziran seçimlerinde kötü bir sonuç alındığını söyleyen Balık, Başkan Erdoğan'ın o dönemde partiye yabancılaştırılmaya çalışıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın parti ve milletle ilişkisinin kesilmek istendiğini belirten Balık, 7 Haziran sonrası AK Parti'nin tek başına hükümet kuramayacak durumda olduğunu sözlerine ekledi.

    DAVUTOĞLU BAŞARIYI KENDİSİNE AİT SANDI
    O dönemde Ahmet Davuoğlu'nun CHP ile ittifak kurma çabası olduğunu söyleyen Balık, 1 Kasım seçimlerinde gelen başarının arkasında halkın istikrardan yana tercih olduğunu belirtti. 1 Kasım seçimlerindeki başarıyı Ahmet Davutoğlu'nun sahiplendiğini söyleyen Balık, Davutoğlu'nun partiyi farklı bir yere çekmek istediğini belirtti.



    BAŞKAN ERDOĞAN İLE AK PARTİ'NİN BAĞINI KESMEK İSTEDİ
    Davutoğlu'nun parti içindeki bağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bağı tamamen kesme amacı taşıdığını söyleyen Balık, Davutoğlu'nun Kongre'de söylediği sözleri hatırlattı.



        NE DEMİŞTİ?
        Ahmet Davutoğlu "Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" demişti.

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