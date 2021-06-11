SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı Reşit Aydın istifa etti! Babacan ve Gül'ün Erdoğan'a kurduğu pusuyu anlattı

Ankara kulisleri üst üste gelen son dakika haberleriyle çalkalanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'yle gizliden gizliye görüşmeler yapan ve ve tüm bu yaptıkları geçtiğimiz günlerde birer birer ifşa olan Abdullah Gül ile Ali Babacan'ı yakından ilgilendiren bir istifa daha geldi. İstifa açıklamasında da Gül ve Babacan'a adeta verdi veriştirdi.

REŞİT AYDIN KİMDİR?

İstifanın altında imzası olan isim ise Abdullah Gül'ün uzun süredir danışmanlığını yapan Reşit Aydın. Aydın iseminin bir diğer önemi ise Milli Görüş geleneğinden olması ve uzun yıllar sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti'de görev yapmış bir isim olması.