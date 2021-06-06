Türkiye genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Erol Karabacak yüzde 63.4 oy alarak kazandı. BBP'nin adayının yüzde 31.4 oy aldığı öğrenildi.
ÖZKAYA: "SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN FEVKALADE BAŞARILI BİR SONUÇ"
SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" dedi.
Özkaya; seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı açısından fevkalade başarılı bir sonuç olduğunu belirterek, "BBP'den aday olan arkadaşımız da AK Parti'den aday olmak istemişti. Ancak bizim tercihimiz Erol Karabacak'tan yana oldu. Yüzde 90'la kazanacağımız seçimi yüzde 64 ile kazandık. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kazanan Cumhur ittifakıdır. Kazanan Afyonkarahisar ve Güney kasabasıdır. Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" diye konuştu.
"SEÇİMLER AHMET DAVUTOĞLU'NA, KAPAK OLMUŞ"
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da; "Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, Kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi, 17 oy aldı. 1 Kasım'da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş." dedi.