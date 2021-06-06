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    • 07.06.2021 00:50
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    Afyonlular Serok 'na dersini verdi! Güney'de AK Parti 1024, Gelecek Partisi 17 oy aldı

    'ın ilçesine bağlı nde yapılan belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı yüzde 63.4 oy alarak kazandı. Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Partili Ramazan Can “Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri ’na kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi 15 oy aldı. 1 Kasım’da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis’in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş” dedi.

    Afyonlular Serok Ahmet'e dersini verdi!

    Türkiye genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapıldı.

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Erol Karabacak yüzde 63.4 oy alarak kazandı. BBP'nin adayının yüzde 31.4 oy aldığı öğrenildi.



    ÖZKAYA: "SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN FEVKALADE BAŞARILI BİR SONUÇ"
    SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" dedi.

    Özkaya; seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı açısından fevkalade başarılı bir sonuç olduğunu belirterek, "BBP'den aday olan arkadaşımız da AK Parti'den aday olmak istemişti. Ancak bizim tercihimiz Erol Karabacak'tan yana oldu. Yüzde 90'la kazanacağımız seçimi yüzde 64 ile kazandık. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kazanan Cumhur ittifakıdır. Kazanan Afyonkarahisar ve Güney kasabasıdır. Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" diye konuştu.



    "SEÇİMLER AHMET DAVUTOĞLU'NA, KAPAK OLMUŞ"
    AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da; "Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, Kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi, 17 oy aldı. 1 Kasım'da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş." dedi.



        Can, "Güney Beldesi seçmenleri enişteye sahip çıkmadı. Enişte 17 oy aldı. Ama enişte; iç güveysi olarak geldiği apartmanın mülkiyetine el koymak isteyince azledildi. Reis'in gücünü kendi gücü sanmıştı zavallı. Güney'i tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ramazan Can; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'i seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.




        İLK ZAFERİMİZ DİYORDU İLK HEZİMETİ OLDU...
        Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan seçimlere ilişkin, "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Güney Beldesi'nde Gelecek rüzgarı esiyor! Kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı. Açıklanan sonuçla Davutoğlu, ilk hezimetini almış oldu.



        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 24 oy ile AK Parti belediye başkanlığını kazandı.

        Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1024, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu.
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