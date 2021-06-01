Ankara'da gündem ikinci Ali Babacan vakası. 2003'te dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresi'ne açıktan karşı çıkmamakla birlikte, tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı.

Bir televizyon programında konuşan Siyaset Bilimci Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki Irak Tezkeresi'ni önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.







Şahin "1 Mart Tezkeresi'nin altında kimin imzasının olduğunu biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün imzasıyla Meclis'e geldi bu tezkere." dedi.



BABACAN VAKASININ BENZERİ

Şahin, Abdullah Gül'ün 2003'teki bu tavrına ilişkin "Ali Babacan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip arkasından gidip başkası için çalışmasının bir örneğidir" dedi.