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    Siyasette ikinci vakası! Abdullah Gül imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış

    Siyasette ikinci vakası palak verdi. üyesiyken AK Parti aleyhine çalıştığını itiraf eden Genel Başkanı Ali Babacan’ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Babacan’ın arkasındaki isim Abdullah Gül oldu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki ’ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı.

    Siyasette ikinci Ali Babacan vakası!

    Ankara'da gündem ikinci vakası. 2003'te dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 'ne açıktan karşı çıkmamakla birlikte, tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı.

    Bir televizyon programında konuşan Siyaset Bilimci , 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki 'ni önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.



    Şahin "1 Mart Tezkeresi'nin altında kimin imzasının olduğunu biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün imzasıyla Meclis'e geldi bu tezkere." dedi.

    BABACAN VAKASININ BENZERİ
    Şahin, Abdullah Gül'ün 2003'teki bu tavrına ilişkin "Ali Babacan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip arkasından gidip başkası için çalışmasının bir örneğidir" dedi.

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    Haberler Güncel Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! Abdullah Gül imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış