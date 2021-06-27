CHP'den büyük hadsizlik! LGBT uğruna Türk polisine zorba dediler!

LGBT'ler hem devletin izinsiz gösteri yasağını hem de koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirleri çiğneyerek sokaklara indi. Polislerin izinsiz gösteriye müdahale etmesi ise CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını icra eden polislere hakaretler savurdu.
ÖNCE YASALARI ÇİĞNEDİLER SONRA ALGI BAŞLADI
İzinsiz gösteri yasağını hiçe sayan LGBT'ler, gösterinin sonlandırılmasını isteyen emniyet ekiplerine mukavemette bulundu.
Polisler de uyarılara karşılık bulamaması üzerine taşkınlık çıkartan kişileri gözaltına aldı. CHP de Türk polisinin görevini yerine getirmesi üzerine öfke kustu.