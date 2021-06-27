CHP'den büyük hadsizlik! LGBT uğruna Türk polisine zorba dediler!

CHP'DEN DEVLETE VE POLİSE HAKARET

Resmi Twitter hesabından devletin ve polisin hedef alındığı bir paylaşım yapan CHP, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz..." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı CHP'nin Türk polisine hakaretine sessiz kalmadı.

Çataklı Twitter hesabından CHP'ye "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" paylaşımıyla tepki gösterdi.