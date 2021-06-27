LGBT'lilerin 'Onur Haftası'nı kutlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

"BUNLAR HER ŞEYİ ÖZGÜRCE SÖYLER BİZ SÖYLERSEK NEFRET SÖYLEMİ ONLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Umut Nimet Ataş ise Kaftancıoğlu'nun LGBT paylaşımına tepki göstererek, "Alın size onursuzluğu onur diye tanıtan bir siyasetçi! Çok şey söylenir ama susuyorum çünkü bu ülkede bunlar her şeyi özgürce söyler biz söylersek nefret söylemi onların ifade özgürlüğü" dedi.