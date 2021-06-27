LGBT'lilerin 'Onur Haftası'nı kutlayan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), LGBT Hareketi'ne desteğini sürdürmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından LGBT'lilerin Onur Haftası'nı kutlayarak, "Nefret söyleminin silindiği, ayrımcılığın yok olduğu, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya mümkün.. #Pride2021 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.
KAFTANCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
LGBT'lilerin Onur Haftası'nı kutlama paylaşımı yapan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sosal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcısı Rumeysa Soğanyemez, "Sizin özgürlük anlaşınız batsın" derken, Erhan Balcı, "Atatürk'e Atatürk deme, terör guruplarının elebaşlarını komutan diye paylaş, Türkler Ermenilere soykırım yaptı imasında bulun, CHP'de taciz tecavüz mağdurlarını görmezden gel... En sonunda da sapkın, çukur, rezil eğilimleri normal göster. Senin bir tane doğru işin olmaz mı?" diye sordu.
"HAYATLARI NEFRET, AYRIMCILIK, İFTİRA. BU 'ERDEM' ANCA LGBT İÇİN AKILLARINA GELİYOR"
Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal medya kullanıcısı olan Eyüp Gökhan Özekin ise Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yaza 18 yaşa kadar aşılanır' diyen Sağlık Bakanına nefretle hakaret ettiği twet duruyor. Özür dilemedi. Lideri daha dün nefretle sınav iftirası attı, yalan çıktı, özür dilemedi. Hayatları nefret, ayrımcılık, iftira. Bu 'erdem' anca LGBT için akıllarına geliyor. Ne denir ki?" ifadelerini kullandı.