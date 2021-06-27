Sarıyer'de 11 katlı bina çöktü! CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı kendisini kayda alan daire sahiplerine haraket yağdırdı!

İstanbul Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 yıl önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü. Olayda can kaybı olmazken, 3 otomobilin hasar gördüğü kaydedildi.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada binanın boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmaması konusunda gerginlik yaşandı.
DAİRE SAHİPLERİYLE TARTIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Genç'in incelemeleri sırasında bazı malikler, binanın iki yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmamasına tepki gösterdi.