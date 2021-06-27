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    • 27.06.2021 16:58
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    Sarıyer'de 11 katlı bina çöktü! CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı kendisini kayda alan daire sahiplerine haraket yağdırdı!

    Sarıyer'de 11 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç ve malikler arasında tartışma yaşandı. Genç, kendisini video kaydına alan kişilere tepki gösterip hakaretler yağdırdı. Öte yandan daire sahipleri, Belediye Başkanı Genç'e "2 yıldır neyi bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi

    İstanbul Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 yıl önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü. Olayda can kaybı olmazken, 3 otomobilin hasar gördüğü kaydedildi.

    Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada binanın boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmaması konusunda gerginlik yaşandı.

    DAİRE SAHİPLERİYLE TARTIŞTI
    Sabah'ta yer alan habere göre, Genç'in incelemeleri sırasında bazı malikler, binanın iki yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmamasına tepki gösterdi.

        Genç ile malikler arasında sözlü tartışma yaşandı.

        Genç, kendisini video kaydına alan kişilere tepki gösterip hakaretler yağdırdı.

        ÇÖKME TEHLİKESİ TESPİT EDILMİŞTİ
        Genç yaptığı açıklamada, 2019 yılının ağustos ayında binada çökme tehlikesinin olduğunun tespit edildiğini, gerekli önlemlerinin alındığını ve her türlü sürecin başlatıldığını söyledi. Riskli bina tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye verenlerin olduğunu ve daha sonra binanın boşaltıldığını anlatan Genç, ağustos ayının sonuna kadar da bütün eşyaların evlerden alındığını ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtti.

        Riskli bina konusunda hala itirazların olduğunu ifade eden Genç, binayı mühürlediklerini ve şu ana kadar bir kişi bile içine sokmadıklarını, mahkeme süreci de devam ettiği için binanın yıkılamadığını kaydetti.
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